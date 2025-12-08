Стало известно о сложной ситуации для ВСУ в районе Северска

Deep State: Для ВСУ усложняется ситуация в районе Северска

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) усложняется ситуация в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Deep State в Telegram-канале.

«Противник продолжает затягивать свою пехоту в город, и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем ВС России, а рубежом для сдерживания является река Бахмутка.

«Одновременно с этим пехота врага в одиночку фиксировалась по Северску в зонах ответственности смежных бригад, и проблемой остается подача недостоверных докладов и информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным, и об этом большинство узнает внезапно», — написал Deep State.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России удалось добиться инициативы практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он отметил, что под контроль российских войск в скором времени перейдут Димитров, Волчанск и Северск.