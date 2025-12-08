Реклама

19:47, 8 декабря 2025

Стармер проигнорировал правила и завел страницу в TikTok

Times: Премьер Великобритании Стармер завел аккаунт в TikTok, вопреки правилам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер Великобритании Кир Стармер завел аккаунт в соцсети TikTok, вопреки существующим правилам для британских госслужащих. Об этом пишет газета The Times.

По имеющейся информации, решение завести страницу в TikTok Стармер принял в рамках новой медиа-стратегии, когда глава правительства напрямую обращается к избирателям. При этом первой публикацией премьера стало видео, где он и его супруга Виктория включают подсветку на рождественской елке, установленной у входа в резиденцию на Даунинг-стрит.

Ранее стало известно, что тренировки элитного спецназа Специальной авиационной службы Великобритании пройдут в формате телевизионного реалити-шоу. Свое участие подтвердил звезда и победитель реалити-шоу «Остров любви» Дэни Дайер-Боуэн.

