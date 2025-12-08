Реклама

Страны Африки ввели войска в Бенин после попытки переворота

The Guardian: Западноафриканские войска были отправлены в Бенин
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Charles Placide Tossou / Reuters

Войска Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) были отправлены в Бенин после попытки государственного переворота. Об этом сообщает The Guardian.

«В ЭКОВАС сообщили, что был отдан приказ о немедленной переброске подразделений своих резервных сил в страну (...). Солдаты из Ганы, Кот-д’Ивуара, Нигерии и Сьерра-Леоне были направлены для поддержки правительства и Республиканской армии Бенина в целях сохранения конституционного порядка и территориальной целостности Республики Бенин», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что Военно-воздушные силы Нигерии нанесли удары по целям в Бенине.

7 декабря военные захватили власть и объявили об отстранении от власти президента республики Патриса Талона. Однако позже стало известно, что госпереворот сорвался, а 13 путчистов были арестованы бойцами Республиканской армии.

