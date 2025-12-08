Суд встал на сторону купившей квартиру по «схеме Долиной» россиянки

В Мурманске обманутой по «схеме Долиной» женщине вернут ₽5,2 млн за квартиру

В Мурманске Ленинский районный суд встал на сторону обманутой по «схеме Долиной» россиянки и обязал вернуть ей 5,2 миллиона рублей за квартиру. Об этом сообщает «КП».

По информации издания, Марина продала свое жилье за 3,4 миллиона рублей покупательнице. Та купила его в ипотеку. Спустя некоторое время выяснилось, что Марину обманули мошенники и она отказалась съезжать. В результате женщины стали жить вместе и заключили мирное соглашение.

Суд обязал Марину выплатить покупательнице стоимость квартиры, стоимость услуг риелтора, проценты по ипотеке и другое. Общая сумма выплаты составила 5,2 миллиона рублей. Эти деньги она должна выплатить в течение двух лет.

По данным «КП», как только покупательница получит всю сумму, она должна будет погасить ипотеку и съехать из квартиры. Сама недвижимость перейдет в собственность Марины.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье надеется, что Верховный суд России признает сделку по покупке жилья законной и квартира артистки станет ее домом.