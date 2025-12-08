Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 8 декабря 2025Силовые структуры

Суд встал на сторону купившей квартиру по «схеме Долиной» россиянки

В Мурманске обманутой по «схеме Долиной» женщине вернут ₽5,2 млн за квартиру
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Мурманске Ленинский районный суд встал на сторону обманутой по «схеме Долиной» россиянки и обязал вернуть ей 5,2 миллиона рублей за квартиру. Об этом сообщает «КП».

По информации издания, Марина продала свое жилье за 3,4 миллиона рублей покупательнице. Та купила его в ипотеку. Спустя некоторое время выяснилось, что Марину обманули мошенники и она отказалась съезжать. В результате женщины стали жить вместе и заключили мирное соглашение.

Суд обязал Марину выплатить покупательнице стоимость квартиры, стоимость услуг риелтора, проценты по ипотеке и другое. Общая сумма выплаты составила 5,2 миллиона рублей. Эти деньги она должна выплатить в течение двух лет.

По данным «КП», как только покупательница получит всю сумму, она должна будет погасить ипотеку и съехать из квартиры. Сама недвижимость перейдет в собственность Марины.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье надеется, что Верховный суд России признает сделку по покупке жилья законной и квартира артистки станет ее домом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Захарова оценила упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США

    Индия получит 600 тысяч российских автоматов

    Появились подробности об изнасиловавших женщину на европейском курорте иностранцах

    В Подмосковье крыса запрыгнула в окно квартиры и попала на видео

    Стало известно об отношениях Сафонова с украинским одноклубником

    Российский журналист-иноагент раскрыл удививший его случай в США

    Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

    Суд встал на сторону купившей квартиру по «схеме Долиной» россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok