18:26, 8 декабря 2025

Трамп направил письмо постсоветскому лидеру с благодарностью за одно действие

Трамп поблагодарил Пашиняна за поддержку его выдвижения на Нобелевскую премию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отправил постсоветскому лидеру, премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо благодарности. Об этом сообщает агентство Armenpress в Telegram-канале.

«Благодарю Вас за совместное письмо от Вас и президента Азербайджана [Ильхама] Алиева о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира», — поблагодарил Трамп в официальном письме.

Лидер США выразил приверженность разрешению конфликтов во всем мире.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.

