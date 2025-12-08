Трамп направил письмо постсоветскому лидеру с благодарностью за одно действие

Президент США Дональд Трамп отправил постсоветскому лидеру, премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо благодарности. Об этом сообщает агентство Armenpress в Telegram-канале.
«Благодарю Вас за совместное письмо от Вас и президента Азербайджана [Ильхама] Алиева о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира», — поблагодарил Трамп в официальном письме.
Лидер США выразил приверженность разрешению конфликтов во всем мире.
8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.