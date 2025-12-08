Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:15, 8 декабря 2025Спорт

Тренер Двалишвили отреагировал на поражение бойца от Яна

Тренер Двалишвили Вуд: Поражение от Яна станет для нас пинком под зад
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Submission Radio / YouTube

Джон Вуд, тренер грузинского бойца смешанного стиля (ММА) Мераба Двалишвили, отреагировал на поражение спортсмена от россиянина Петра Яна. Он высказался на канале Submission Radio в YouTube.

Специалист отметил, что внесет изменения в тренировочный процесс. «Это поражение станет для нас пинком под зад, но такие моменты и заставляют тебя держаться на плаву», — заявил Вуд.

Тренер также отметил, что Ян был отлично готов к бою. «Он выбрал оптимальный план на поединок и реализовал его максимально четко», — добавил специалист.

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся реванш между Двалишвили и Яном. На кону стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел грузинский боец. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Вдова военкора Sputnik Рассела Бентли прокомментировала приговор российским военным

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok