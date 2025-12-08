Тренер Двалишвили отреагировал на поражение бойца от Яна

Джон Вуд, тренер грузинского бойца смешанного стиля (ММА) Мераба Двалишвили, отреагировал на поражение спортсмена от россиянина Петра Яна. Он высказался на канале Submission Radio в YouTube.
Специалист отметил, что внесет изменения в тренировочный процесс. «Это поражение станет для нас пинком под зад, но такие моменты и заставляют тебя держаться на плаву», — заявил Вуд.
Тренер также отметил, что Ян был отлично готов к бою. «Он выбрал оптимальный план на поединок и реализовал его максимально четко», — добавил специалист.
В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся реванш между Двалишвили и Яном. На кону стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел грузинский боец. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.