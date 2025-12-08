Реклама

Россия
06:04, 8 декабря 2025

Держащих триколор российских бойцов в освобожденном Ровном сняли на видео

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Минобороны России показало кадры освобождения села Ровного в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованном ведомстве видео военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка Центральной группировки войск держат в руках флаг Российской Федерации. Также Минобороны РФ показало, как артиллеристы и операторы FPV-дронов наносят удары по пунктам временной дислокации с живой силой противника.

7 декабря стало известно, что российские военные взяли под контроль село Ровное. Также сообщалось, что контроль был установлен над Кучеровкой в Харьковской области. Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность российским военнослужащим.

