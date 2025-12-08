Реклама

23:08, 8 декабря 2025Силовые структуры

Украинские Telegram-каналы под видом российских раскрыли по аббревиатурам ВСУ

Российские силовики раскрыли украинские Telegram-каналы по аббревиатурам ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский Telegram-канал, который выдавал себя за пророссийский и шантажировал офицеров Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью фейков, использовал украинские аббревиатуры. Таким образом и удалось раскрыть, сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что автор канала в публикации от 6 декабря вместо русскоязычной аббревиатуры 6 ОА (6-я общевойсковая армия — прим. «Ленты.ру») использовал украинскую 6 ЗВА (6-та загальновійськова армія). «В России так бы не написал никто», — подчеркнул информатор.

Аналогичная ситуация помогла раскрыть другой украинский Telegram-каналом. Его администратор употребил украинскую аббревиатуру ЛБЗ (лінія бойового зіткнення) вместо российской ЛБС (линия боевого соприкосновения).

Ранее сообщалось о приказе президента Украины Владимира Зеленского «клепать фейки» о победах ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

