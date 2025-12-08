Украденную в России святыню вернули неожиданным способом

В Астрахани вернули утраченную святыню: триптих лютеранской церкви нашли в сети

В Астрахани завершилась почти детективная история о возвращении утраченной святыни. В Евангелическо-Лютеранскую общину святых Петра и Павла вернулся триптих, похищенный несколько лет назад при ограблении пастората. Несколько дней назад редкую церковную реликвию неожиданно обнаружили на площадке онлайн-объявлений в интернете, сообщили в церкви.

В январе 2022 года неизвестные вынесли из пастората все, что смогли унести, включая технику, книги, личные вещи. Но самой тяжелой потерей стало исчезновение двух ценных предметов: распятия, привезенного в церковь в начале 90-х, и триптиха, который служил духовным символом алтарного пространства.

Триптих, как объяснили в общине, представляет собой картину из трех частей, своеобразное «малое Евангелие», размещенное за алтарем. «Вещи, не имеющие большой материальной ценности, но бесценны с точки зрения духовного», — подчеркнули в сообщении.

Распятие вернулось в общину еще в январе 2024 года. А вот триптих оставался пропавшим до 24 ноября, когда официальному представителю церкви Александре Колчиной пришло неожиданное сообщение о том, что кто-то выставил пропавшую святыню на продажу.

Примечательно, что за похищенную реликвию уже шел активный торг: стоимость росла, а продавец готовился передать вещь первому покупателю.

«Мы не раздумывая принимаем решение — срочно заявить об этом в полицию», — рассказала Александра. В тот же день она подала заявление в отдел полиции № 4 Астрахани. Спустя два дня правоохранители сообщили, что нашли картину.

Теперь триптих снова находится в храме. А историю о его возвращении считают настоящим предрождественским подарком.

