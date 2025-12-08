В Белоруссии оценили желание мира на Украине

МИД Белоруссии заявил, что урегулирование на Украине находится в руках Киева

Урегулирование украинского кризиса находится в руках Киева. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, выступая в эфире телеканала «Первый информационный».

По его словам, урегулирование конфликта на Украине сейчас «в принципе в руках только украинского высшего руководства». Глава МИД подчеркнул, что украинский народ хочет мира.

Он также отметил отсутствие поддержки «милитаристских устремлений» со стороны Вашингтона, что является достаточно серьезным фактором. Если Соединенные Штаты продолжат придерживаться этих позиций, то Киев и Брюссель должны будут учитывать мнение Белого дома, уточнил министр.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что конфликт на Украине закончится, когда иссякнет денежный поток от западных союзников Киева. Кроме того, сын главы Белого дома упомянул и недавний коррупционный скандал, развернувшийся вокруг украинского главы Владимира Зеленского. По его словам, лидер Украины закрывал глаза на коррупцию во властной верхушке, так как осознавал отсутствие перспектив повторного переизбрания.