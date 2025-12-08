Реклама

03:54, 8 декабря 2025Мир

В Британии раскрыли детали обстрела самолета Тэтчер в 1989 году

Daily Mail: Пьяный мозамбикский командир обстрелял борт Тэтчер в 1989 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Самолет Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год, был обстрелян силами противовоздушной обороны (ПВО) Мозамбика в 1989 году. Детали рассекреченных документов раскрыло издание Daily Mail.

«Леди Тэтчер летела из Зимбабве в Малави вечером 30 марта 1989 года, когда ее воздушное судно попало под огонь над Мозамбиком. Несмотря на то, что [ракеты] не попали, министерство иностранных дел десятилетиями хранило этот инцидент под покровом тайны, боясь дестабилизации отношений», — указано в сообщении.

Отмечается, что британские власти пытались добиться проведения расследования. Впоследствии власти Мозамбика в частном порядке сообщили Лондону, что самолет Тэтчер попал под обстрел случайно, из-за пьяного командира батареи ПВО.

Ранее в Британии самолет авиакомпании EasyJet был вынужден сесть в шотландском городе Глазго из-за пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в качестве «сообщения» для президента США Дональда Трампа.

    Обсудить
