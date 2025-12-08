Реклама

14:05, 8 декабря 2025Бывший СССР

В Европе прокомментировали темпы наступления российских войск

Telegraph: ВС России демонстрируют самые высокие темпы продвижения с 2022 года
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России демонстрируют самые высокие темпы продвижения войск с 2022 года. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

«Российские войска смогли растянуть ресурсы Киева по 630-мильному фронту, открыв уязвимые места на юго-востоке и далее на север», — сказано в публикации.

Отмечается также, что в ноябре российские войска продвинулись более чем на 300 квадратных километров, что вдвое превышает темпы наступления октября.

Ранее военный эксперт Константин Машовец назвал участок фронта с самыми большими темпами наступления ВС России. По его словам, таким участком фронта является запорожское направление в районе Гуляйполя.

