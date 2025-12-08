Реклама

16:06, 8 декабря 2025

В Германии начали сомневаться в компетентности Мерца

FAZ: Депутат Рот заявил, что в бундестаге сомневаются в компетентности Мерца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Депутаты бундестага начали сомневаться в компетенции бундесканцлера ФРГ Фридриха Мерца. С таким заявлением в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступил председатель комитета по внешней политике бундестага Германии Михаэль Рот.

«Господин Мерц пока не освоился на посту канцлера. Именно поэтому, похоже, растут сомнения в его компетентности, даже внутри его собственной партии», — заметил парламентарий.

По его словам, настолько зыбкий авторитет главы правительства «не идет на пользу ни стране, ни демократии».

«Я включаю господина Мерца в свои вечерние молитвы, потому что желаю этому правительству успеха», — добавил Рот.

Ранее Мерц заявил, что Германия сейчас переживает один из самых сложных этапов в современной истории.

