15:31, 8 декабря 2025Россия

В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

В Анапе не смогли выбрать мэра из-за недостатка кандидатов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Анапе не смогли выбрать мэра, так как желающих стать главой курортного российского города не нашлось. Об этом сообщает ТАСС.

В Совете муниципального образования пояснили, что из-за недостатка кандидатов не представилась возможность для работы конкурсной комиссии. Для проведения конкурса нужно, чтобы на него заявилось не менее двух кандидатов.

«Конкурсная комиссия признала конкурс по отбору кандидатур на должность главы несостоявшимся», — уточнили в Совете.

В июне 2025 года сообщалось, что мэр Анапы Василий Швец подал в отставку. Предполагалось, что он мог занять кресло вице-губернатора Краснодарского края или же получить работу на федеральном уровне.

