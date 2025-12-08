В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

В Москве врачей обвинили в ошибочно диагностированном ребенку пороке сердца

В Москве родители восьмилетней гимнастки обвинили врачей медцентра «Гимед» в ошибочном диагнозе, едва не лишившем ребенка спортивной карьеры. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, девочка, профессионально занимающаяся гимнастикой, проходила осмотр в медцентре в районе Жулебино. Утверждается, что проблем со здоровьем она не имела, однако врачи диагностировали ребенку порок сердца и рекомендовали немедленно бросить спорт. В качестве доказательства нарушения в «Гимеде» предоставили данные эхокардиографии.

Родители гимнастки не поверили результатам обследования и решили провести повторный осмотр в Детской городской клинической больнице №13 имени Филатова, где врачи не выявили патологий. Однако в «Гимеде» усомнились в опровержении первичного диагноза. Тогда гимнастку обследовали в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, специалисты которого также подтвердили, что спортсменка здорова.

По информации канала, несмотря на два повторных осмотра, в медцентре все еще настаивают на верности своего диагноза и считают, что девочке нельзя заниматься спортом, так как ее сердце может не выдержать нагрузок. В свою очередь, мать гимнастки требует от «Гимеда» извинений и готовит иск в суд.

