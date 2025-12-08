Реклама

17:01, 8 декабря 2025Экономика

В Москве выросли подснежники

Из-за аномально теплой погоды в Москве выросли подснежники
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Из-за аномально теплой погоды в Москве появились подснежники. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в Telegram-канале.

Сообщается, что через неделю подснежники могли бы зацвести, однако при похолодании, которое ожидается в ближайшее время, этого не произойдет.

Также появились два других растения — морозник вонючий и черный.

Ранее синоптик, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве в среду, 10 декабря, выпадет снег, но покров продержится недолго. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, построить снеговиков или покататься на лыжах у москвичей возможности не будет.

