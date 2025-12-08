В МВД назвали российский регион с наибольшим количеством подростков-преступников

«Ъ»: Почти 100 тысяч российских подростков состоят на учете в МВД

Оглашены данные почти 100 тысяч российских подростков-преступников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, основаниями для постановки на учет в подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) являются употребление алкоголя и наркотиков, совершение преступления в возрасте, в котором виновного нельзя привлечь к уголовной ответственности и другие нарушения. На 1 июля 2025 года на учете в МВД состояло 97,5 тысяч человек. Попавшие на учет в ПДН состоят в общей системе «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». С ними работают комиссии по делам несовершеннолетних.

По информации Министерства просвещения России, на сегодняшний день в них состоит около 420 тысяч человек.

Так, наибольшее количество несовершеннолетних россиян состоит на учете в ПДН в Санкт-Петербурге — 3 тысячи 566 человек. На втором месте Москва. Там на учете поставлено 3 тысячи 425 подростка. Затем — Пермский край. В этом регионе на учете в ПДН состоит 3 тысячи 375 человек. Далее следуют Свердловская и Иркутская области — 3 тысячи 162 и 2 тысячи 950 человек. После них — Республика Башкортостан. Здесь на учете состоит 2 тысячи 874 несовершеннолетних граждан.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим местным жителям в возрасте 16 и 17 лет, которые пытали сверстницу и снимали это на видео.