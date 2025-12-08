В офисе президента Украины оправдались за не успевшего прочитать мирный план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не успел прочитать мирный план США, потому что из-за опасений прослушки его должен был лично представить секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Так за Зеленского оправдались представители его офиса, передает издание «РБК-Украина» в понедельник, 8 декабря.
«Это нельзя делать по телефону — мы же видим, что многие прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить», — приводятся в публикации слова источника из офиса президента.
Отмечается, что возможность для личной встречи Умерова и Зеленского появилась только 8 декабря во время визита украинского лидера в Лондон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Он подчеркнул, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.