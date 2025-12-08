Реклама

Россия
20:20, 8 декабря 2025Россия

В Подмосковье взорвали шесть мин времен Великой Отечественной войны

В Подмосковье спасатели-саперы взорвали шесть мин времен Великой Отечественной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ГКУ МО "Мособлпожспас"»

В Подмосковье спасатели-саперы взорвали шесть мин времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в Telegram-канале государственного казенного учреждения (ГКУ) «Мособлпожспас».

«Сегодня специалисты группы проведения взрывотехнических работ ПСО №2 "Мособлпожспас" ликвидировали шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мины калибра 81 миллиметр были обнаружены поисковиками около деревни Захарьино. Боеприпасы поместили в специальный контейнер, отвезли на полигон и уничтожили.

Ранее в Краснодарском крае очевидцы сняли на видео авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, лежавшую около трассы. По их данным, снаряд находится в лесу примерно в трехстах метрах от трассы М-4 «Дон», недалеко от Новороссийска.

