В Пулково временно ограничили обслуживание рейсов

В петербургском аэропорту Пулково временно ограничили обслуживание рейсов

В петербургском аэропорту Пулково были ведены временные ограничения на обслуживание рейсов. Об этом утром в понедельник, 8 декабря, в Telegram-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что прием и выпуск воздушных судов (ВС) осуществлялся по согласованию с соответствующими органами.

В 8:42 по московскому времени Кореняко объявил о снятии ограничений. «Воздушная гавань работает штатно», — добавил он.

Ранее три столичных аэропорта — Домодедово, Жуковский и Внуково — вводили временные ограничения на полеты. Авиагавани приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности.