В регионе на Кавказе объявили беспилотную опасность

В Дагестане объявили угрозу атаки беспилотников

В Дагестане объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по российскому региону.

«Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 14:20. По возможности оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кого беспилотная опасность застала на улице, посоветовали направиться в ближайшее укрытие. Жителей также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

В этот же день беспилотную опасность объявили в Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло попросил граждан сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.