В российском регионе ввели режим беспилотной опасности

Меняйло: В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Он отметил, что в российском регионе может наблюдаться замедление работы мобильной связи и интернета.

«Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал Меняйло в посте.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и несколько сотен дронов-камикадзе.

Еще раньше российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации противника в 152 районах.