В России назвали пролог к восстановлению отношений с США

Депутат Новиков: США должны отказаться от русофобии для восстановления отношений

Прологом к восстановлению отношений России и США станет отказ Вашингтона от попыток давления на Москву, а также отказ от русофобской политики НАТО, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«США должны отказаться от попыток давления на нашу страну по тем или иным причинам. Они должны учитывать наши национальные интересы, — сказал политик. — Если же говорить конкретно о той ситуации, которая сложилась сегодня, то для нормализации с США также необходим отказ Вашингтона действовать в рамках русофобского курса НАТО».

По мнению депутата, русофобия присуща большинство стран альянса, и это не изменится, пока не сменится руководства этих государств.

«Если Вашингтон будет исходить только из соображений общенатовской солидарности, найти общий язык будет сложно», — заметил Новиков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят перспективу восстановления отношений России и США при устранении имеющихся разногласий. Он подчеркнул, что при разрешении противоречий Москва видит возможность вывести российско-американские отношения «из достаточно глубоко кризисного состояния».