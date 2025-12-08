Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 8 декабря 2025Россия

В России оценили реакцию Зеленского на мирный план США

Шеремет: Зеленский продолжает демонстрировать нежелание завершить конфликт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил реакцию Киева на мирный план США, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать нежелание завершить конфликт. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский продолжает демонстрировать несуразное и бестолковое поведение, показывая нежелание положить конец кровопролитному конфликту, всячески срывая все мирные жизнеспособные инициативы», — обозначил Шеремет.

По мнению парламентария, Киеву выгодно развитие конфликта, так как это «позволит дальше набивать карманы», в то время как для Запада продолжение боевых действий является «геополитическим инструментом в попытках ослабить Россию».

Ранее сообщалось, что Зеленский до сих пор не прочитал мирный план США. Президент США Дональд Трамп заявил, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    Госдеп США задумал бороться с «российским влиянием»

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok