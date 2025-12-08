Реклама

Россия
19:55, 8 декабря 2025Россия

В России предложили меру поддержки отцов

ОНФ предложил давать отцам отпуск при рождении ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов предложил давать мужчинам отпуск при рождении ребенка. Об этом сообщил ТАСС.

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил, что вместе с поддержкой материнства в стране необходимо подумать о мерах для отцовства.

«Предлагаем подумать над отдельными мерами поддержки отцовства. Начать можно с предоставления отцам гарантированного отпуска при рождении ребенка. Сначала на уровне пилотной практики, а потом в перспективе, может быть, и Трудового кодекса», — сказал Кузнецов.

Ранее россиянам назвали меры поддержки для отцов. В частности, отец, как и мать, может оформить больничный лист, чтобы быть рядом с ребенком во время болезни. Кроме того, один из родителей имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка, которое в 2025 году составляет 26 941,71 рубля.

