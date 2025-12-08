В России предложили меру поддержки отцов

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов предложил давать мужчинам отпуск при рождении ребенка. Об этом сообщил ТАСС.
Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил, что вместе с поддержкой материнства в стране необходимо подумать о мерах для отцовства.
«Предлагаем подумать над отдельными мерами поддержки отцовства. Начать можно с предоставления отцам гарантированного отпуска при рождении ребенка. Сначала на уровне пилотной практики, а потом в перспективе, может быть, и Трудового кодекса», — сказал Кузнецов.
Ранее россиянам назвали меры поддержки для отцов. В частности, отец, как и мать, может оформить больничный лист, чтобы быть рядом с ребенком во время болезни. Кроме того, один из родителей имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка, которое в 2025 году составляет 26 941,71 рубля.