Экономика
13:25, 8 декабря 2025Экономика

В России предложили обязательно снимать на видео сделки с жильем

В Госдуме предложили обязательно снимать на видео сделки с жильем при нотариусе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию заключения сделок с недвижимостью при нотариусе. Автором инициативы стал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

«Предусмотреть установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделки», — заявил парламентарий во время заседания. Он уточнил, что съемка на видео должна быть обязательной для лиц старше 65 лет и добровольной для остальных граждан.

По словам депутата, мера поможет дополнительно защитить пожилых продавцов от мошенников, случаи с которыми в последнее время становятся чаще.

Ранее певица Лариса Долина, продавшая квартиру Полине Лурье под влиянием мошенников, а затем добившаяся признания сделки недействительной, пообещала вернуть покупательнице 112 миллионов рублей за жилье.

