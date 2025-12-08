В России раскрыли влияние мата на продуктивность компаний

«Стахановец»: У компаний с жесткой формой управления продуктивность на 30 % ниже

В компаниях, в которых начальство практикует жесткую форму взаимодействия с подчиненными, используя в том числе мат, продуктивность в среднем на 30 процентов ниже. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками исследовательской фирмы «Стахановец», специализирующейся на интеллектуальной кадровой аналитике. С его итогами ознакомилась «Лента.ру».

Результаты опроса подтвердили распространенное убеждение среди начальников, что «крепкое словцо» помогает в выполнении срочных задач и подстегивает коллектив. Однако ключевые показатели продуктивности (скорость закрытия задач, количество ошибок, устойчивость результатов) зачастую страдают от вышеуказанного заблуждения руководства, констатировали аналитики.

Грубость в общении с подчиненными, пришли к выводу исследователи, скорее, напротив, приводит замедлению выполнения профессиональных задач сотрудниками. Если резкость во взаимодействии руководства с сотрудниками становится нормой, предупреждают эксперты, это приводит к повышению рисков психологического выгорания последних и снижению их мотивации в среднем на 30 процентов.

Регулярный стресс и корпоративная культура страха в ряде случаев только усложняют выполнение задач и приводят к замедлению рабочих процессов, что негативным образом сказывается на итоговых результатах компании. «Долгосрочная эффективность и инновационный потенциал строятся на психологической безопасности и взаимном уважении, а не на давлении и грубости», — констатировал CEO компании «Стахановец» Дмитрий Исаев.

Ранее HR-директор диджитал-агентства RTA Ольга Бахтина в разговоре с «Лентой.ру» предупредила о расцвете нового тревожного явления на российском рынке труда. В последнее время, отметила аналитик, в стране участились случаи потери интереса сотрудниками интереса к работе. На низкую удовлетворенность своим положением в компании может влиять в том числе жесткое обращение со стороны начальства. Если раньше некоторые сотрудники в открытую саботировали рабочие процессы, то теперь они предпочитают «уходить в себя», жалуясь на отсутствие нормальной обратной связи от руководства.