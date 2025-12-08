Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 8 декабря 2025Экономика

В России спрогнозировали резкое снижение продаж машин

Глава «Рольф» Виноградова: Продажи новых легковушек упадут на 17 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократятся на 17 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Резкое снижение реализации этого вида машин в стране спрогнозировала глава дилерской компании «Рольф» Светлана Виноградова. Ее слова приводит ТАСС.

За 12 месяцев, согласно ожиданиям эксперта, совокупные продажи новых легковушек на внутреннем рынке составят порядка 1,3 миллиона единиц. В следующем году реализация незначительно вырастет и достигнет 1,35-1,4 миллиона штук, констатировала Виноградова.

Ожидать существенного оживления рынка после просадки в 2025-м в среднесрочной перспективе не приходится, отметила она. Подобной динамике помешает ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, общее подорожание машин и низкую доступность автозаймов на фоне высокой ключевой ставки. «В следующем году будет такая же цифра либо это может быть очень-очень небольшое увеличение», — констатировала руководитель дилерской компании.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025

Одним из главных факторов, который будет во многом определять динамику продаж автомобилей в России в следующем году, эксперты называют повышение утильсбора. С 1 декабря 2025-го вступила в силу измененная методика расчета таможенных ставок на ввоз иномарок категории М1 с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил вилку подорожания в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.

При этом с 1 января 2026 года ставки поднимутся еще на 25 процентов, после чего будут увеличиваться на 10-20 процентов ежегодно. В итоге к 2030-му за предполагаемую утилизацию авто нужно будет заплатить более 10 миллионов. Все это в конечном счете приведет к кардинальной трансформации российского авторынка, предупредила глава компании Frank Auto Ирина Франк. Доля традиционных лидеров в лице китайской «большой четверки» (Haval, Chery, Geely, Changan) и Lada в обозримом будущем станет уменьшаться, а роль локализованных марок вроде Tenet и Solaris будет, напротив, стабильно расти. В результате через несколько лет структура российского авторынка может измениться до неузнаваемости, допустила аналитик. Это станет второй кардинальной трансформацией за последние 4-5 лет, резюмировала эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В Wildberries отреагировали на заявление о продаже поддельной одежды

    Суд наказал ворвавшегося в студию российской радиостанции иностранца

    У Долиной нашли симптомы депрессии

    Россиянам назвали защищающие от запоров продукты на новогоднем столе

    Названы два инициатора возможной войны Европы с Россией

    В НАТО раскрыли подробности предстоящей встречи с Зеленским

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok