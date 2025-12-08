В России спрогнозировали резкое снижение продаж машин

Глава «Рольф» Виноградова: Продажи новых легковушек упадут на 17 % в 2025 году

Суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократятся на 17 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Резкое снижение реализации этого вида машин в стране спрогнозировала глава дилерской компании «Рольф» Светлана Виноградова. Ее слова приводит ТАСС.

За 12 месяцев, согласно ожиданиям эксперта, совокупные продажи новых легковушек на внутреннем рынке составят порядка 1,3 миллиона единиц. В следующем году реализация незначительно вырастет и достигнет 1,35-1,4 миллиона штук, констатировала Виноградова.

Ожидать существенного оживления рынка после просадки в 2025-м в среднесрочной перспективе не приходится, отметила она. Подобной динамике помешает ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, общее подорожание машин и низкую доступность автозаймов на фоне высокой ключевой ставки. «В следующем году будет такая же цифра либо это может быть очень-очень небольшое увеличение», — констатировала руководитель дилерской компании.

Одним из главных факторов, который будет во многом определять динамику продаж автомобилей в России в следующем году, эксперты называют повышение утильсбора. С 1 декабря 2025-го вступила в силу измененная методика расчета таможенных ставок на ввоз иномарок категории М1 с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил вилку подорожания в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.

При этом с 1 января 2026 года ставки поднимутся еще на 25 процентов, после чего будут увеличиваться на 10-20 процентов ежегодно. В итоге к 2030-му за предполагаемую утилизацию авто нужно будет заплатить более 10 миллионов. Все это в конечном счете приведет к кардинальной трансформации российского авторынка, предупредила глава компании Frank Auto Ирина Франк. Доля традиционных лидеров в лице китайской «большой четверки» (Haval, Chery, Geely, Changan) и Lada в обозримом будущем станет уменьшаться, а роль локализованных марок вроде Tenet и Solaris будет, напротив, стабильно расти. В результате через несколько лет структура российского авторынка может измениться до неузнаваемости, допустила аналитик. Это станет второй кардинальной трансформацией за последние 4-5 лет, резюмировала эксперт.