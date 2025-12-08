В России высказались о тупике в переговорах о мире на Украине

Депутат Чепа о мирных переговорах: Тупиковых ситуаций не бывает

Сложившуюся ситуацию в переговорах США и Украины по мирному урегулированию нельзя назвать тупиковой, потому что выход есть всегда, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее, по его словам, переговоры действительно заметно осложняет противостояние Киева.

«На сегодняшний день существует три стороны переговоров: Россия, США и Украина. Европа, желающая продолжения конфликта, в переговорах не участвует — она пытается делать заявления, но их не принимают во внимание. К ней прислушивается только президент Украины Владимир Зеленский, и это ставит его страну в крайне сложное положение», — сказал политик.

Одним из очевидных вариантов выхода из этой ситуации, по словам Чепы, является давление США на украинское руководство. Именно благодаря этому, как он отметил, с постов ушли многие помощники Зеленского, которые были противниками мирного урегулирования. Депутат не исключил усиление давления и на самого президента.

«Вся проблема этих переговоров в том, что одна из сторон не хочет искать консенсус, находясь под влиянием европейских стран. Зеленский надеется, что Великобритания вместе с рядом других государств смогут убедить США в необходимости продолжения войны. При этом страны-сторонницы конфликта рассчитывают только на истощение России, все знают, что Украина проиграет, — подчеркнул Чепа. — Но тупиковых ситуаций не бывает. Всегда есть выход».

Ранее на CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявили, что переговоры между представителями Украины и США в Майями, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.