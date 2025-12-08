Реклама

Россия
07:51, 8 декабря 2025Россия

В России захотели ограничить время нахождения мигрантов в стране

Депутат ГД Миронов предложил ограничить время нахождения мигрантов в стране
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В России захотели ограничить время нахождения приехавших на заработки мигрантов в стране. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщают «Известия».

Время нахождения иностранных специалистов на территории России предложили строго ограничить сроком действия их трудового договора.

«Приток мигрантов происходит стихийно, потребности региональных экономик в иностранных работниках не учитываются. Это приводит к чрезмерному скоплению мигрантов в одних регионах и недостатку в других», — обозначил Миронов, пояснив, что одной из главных проблем в сфере миграции является отсутствие системы планирования и управления привлечения рабочей силы.

Парламентарий предложил ввести систему организованного набора иностранных граждан на основании разрешения для работы с трудоустройством на конкретном предприятии. Кроме того, по его мнению, переход в другую компанию должен быть строго запрещен, а нарушителей нужно депортировать.

«После окончания контракта работник должен покинуть нашу страну, а работодатель обязан обеспечить его обратный выезд, включая случаи принудительной депортации или принудительного административного выдворения из страны», — пояснил Миронов.

Как следует из предложенного им проекта, работодателей намерены обязать вносить средства на специальный депозит или предоставлять банковскую гарантию финансирования выдворения из страны мигрантов, чей трудовой договор окончен.

Ранее в России ужесточили условия для получения медицинской помощи мигрантами. Согласно нововведениям, теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории страны.

