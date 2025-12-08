В России заявили об устранении очереди на ЭКО

Глава Минздрава Мурашко заявил об устранении очереди на ЭКО в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об устранении очереди на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в России, передает ТАСС.

Министр отметил, что использование данной процедуры растет. «За пять лет число выполненных циклов ЭКО увеличилось на 27 процентов, а в 2024 году в результате ЭКО родилось более 32 тысячи детей. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно растут, благодаря чему удалось фактически победить очередь на эту процедуру», — разъяснил Мурашко.

Он подчеркнул, что расширены возможности применения вспомогательных репродуктивных технологий у семейных пар, у которых имеется риск наследственных врожденных заболеваний у детей. Это позволит родителям родить здоровых детей, уверен Мурашко.

Ранее глава Минздрава рассказал, что у большинства россиян отсутствуют заболевания репродуктивной системы.