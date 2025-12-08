Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 8 декабря 2025Россия

В России заявили об устранении очереди на ЭКО

Глава Минздрава Мурашко заявил об устранении очереди на ЭКО в России
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об устранении очереди на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в России, передает ТАСС.

Министр отметил, что использование данной процедуры растет. «За пять лет число выполненных циклов ЭКО увеличилось на 27 процентов, а в 2024 году в результате ЭКО родилось более 32 тысячи детей. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно растут, благодаря чему удалось фактически победить очередь на эту процедуру», — разъяснил Мурашко.

Он подчеркнул, что расширены возможности применения вспомогательных репродуктивных технологий у семейных пар, у которых имеется риск наследственных врожденных заболеваний у детей. Это позволит родителям родить здоровых детей, уверен Мурашко.

Ранее глава Минздрава рассказал, что у большинства россиян отсутствуют заболевания репродуктивной системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    Дело бывшего игрока футбольного клуба России закрыли

    «Роскосмос» показал D15a

    Два российских аэропорта ввели ограничения на прием самолетов

    Страна Европы не захотела отдавать российские деньги Украине

    Предсказано будущее цен на покупку и аренду квартир в 2026 году

    Рэпер показал совместное с возлюбленной преображение и удивил зрителей

    В России заявили об устранении очереди на ЭКО

    Два новых участка М-12 станут платными

    Раскрыт способ заставить кишечник работать по расписанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok