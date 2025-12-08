Реклама

17:27, 8 декабря 2025

В Рязани покупатель Chery Tiggo разорил крупнейшего местного дилера

Mash: Рязанский дилер Chery проиграл в суде владельцу бракованного Tiggo 4
Марина Аверкина

Фото: Roger Murmann / Globallookpress.com

Конфликт с покупателем завершился банкротством для одного из крупнейших официальных дилеров Chery в Рязани. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Спустя две недели после приобретения нового кроссовера Chery Tiggo 4, который при покупке стоил 2 миллиона рублей, его владелец начал замечать, что на кузове активно отслаивается и осыпается краска. Мужчина обратился к дилеру за гарантийным ремонтом. В автоцентре проблему признали и устранили дефект, но вскоре он снова проявился.

Законом предусмотрено, что при повторном возникновении одной и той же неисправности по вине производителя покупатель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и потребовать назад полную стоимость автомобиля. Однако автосалон отказался в добровольном порядке разрешить сложившуюся ситуацию, что привело собственника кроссовера в суд.

В ходе судебного процесса на истца оказывалось давление: неизвестные люди дежурили у его дома и неоднократно пытались «поговорить по-мужски». Запугать владельца бракованной машины не получилось. Результатом этого конфликта стало решение суда, который встал на сторону потребителя.

Дилера обязали вернуть не только 2 миллиона рублей за автомобиль, но и выплатить значительную неустойку. Таким образом, общая сумма взыскания составила 55 миллионов рублей. Для дилерского центра с официальной годовой прибылью 2,16 миллиона рублей такое решение оказалось непосильным. Компания приняла решение о собственном банкротстве через суд. Генеральная прокуратура РФ проводит проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что другой россиянин получил 3,7 миллиона рублей за неисправный подержанный Chery. Он приобрел кроссовер с пробегом. Однако вскоре обнаружилось, что из двигателя машины вытекает моторное масло. Владелец машины обратился в фирменный сервис официального дилера. Как утверждает канал, владелец внедорожника воспользовался помощью юристов, которые направили досудебные претензии производителю и дилеру. Автоцентр провел независимую экспертизу, которая выявила заводской дефект — разошедшийся при отливке детали шов.

