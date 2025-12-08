В США начали говорить о превентивном ударе по России

Экс-разведчик Риттер: США не присоединятся к политическому самоубийству Европы

Заявления, доносящиеся из европейских стран о превентивном ударе по России, говорят о политическом самоубийстве Европы. Вашингтон не станет присоединяться к таким речам, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам аналитика, Европа таким образом полностью дискредитировала себя как актор глобальной мировой политики.

«Прямо сейчас глава военного комитета НАТО (итальянец Каво Драгоне. — прим. «Ленты.ру») рассуждает о превентивном ударе по России. <…> И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают», — отметил Риттер. Он также объяснил, почему Америка не ведет диалог с подобными политиками, подчеркнув, что «с ними не о чем разговаривать».

Именно такие подходы Европейского союза (ЕС) оставили его за бортом переговорного процесса, поскольку Москва и Вашингтон их просто игнорируют, считает Риттер. Европа таким образом напрочь лишила себя рационализма и прагматизма, фактически вычеркнув себя из большой политики и уничтожив роль серьезного игрока на мировой арене.

Как отметил бывший разведчик, теперь лидеры европейских стран ведут себя «как избалованные дети», пытаясь быть услышанными.

Ранее издание The National Interest (NI) сообщило, что Великобритания не хочет заключения мирного соглашения по Украине, пытаясь выиграть время для восстановления военных мощностей Киева. По мнению авторов, Европа постарается возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году в США «будет избран более сговорчивый президент».

