01:00, 8 декабря 2025Мир

В США проведут тайную встречу двух стран по восстановлению отношений

Axios: Уиткофф проведет секретную встречу в Нью-Йорке между Израилем и Катаром
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф организует в Нью-Йорке тайный саммит между представителями Израиля и Катара. Его цель состоит в нормализации отношений между государствами, пишет портал Axios.

По сведениям издания, главой делегации от Тель-Авива станет руководитель разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа. Кроме того, Катар должен быть представлен высокопоставленным официальным лицом, однако каким именно, журналисты не уточняют.

Грядущая встреча, как предполагает издание, будет посвящена ситуации в секторе Газа. Также стороны планируют поговорить о разоружении радикального палестинского движения ХАМАС.

Премьер и глава МИД Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани ранее заявлял, что переговоры о закреплении перемирия в Газе сейчас находятся в критической точке. В настоящее время посредники ведут серьезную работу, чтобы продвинуться к следующему этапу прекращения огня, отметил дипломат.

Между тем, глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что в Евросоюзе обсуждают подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа.

