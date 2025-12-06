Реклама

14:47, 6 декабря 2025Мир

В Катаре заявили о критической точке в переговорах по Газе

Аль Тани: Переговоры о перемирии в Газе находятся в критической точке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Elkas / Reuters

Переговоры о закреплении перемирия, достигнутого в секторе Газа, находятся в «критической точке». Об этом заявил премьер и глава МИД Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани, сообщает РИА Новости.

«Посредники работают над тем, чтобы продвинуться к следующему этапу прекращения огня, но мы находимся в критической точке. Пока это только пауза... Мы пока не можем считать это прекращением огня», — сказал министр.

Аль Тани подчеркнул, что прекращение огня не считается завершенным до полного вывода войск Израиля, восстановления стабильности в Газе, а также свободного выезда и въезда людей. Сегодня этого нет, отметил он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что объединение обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа.

