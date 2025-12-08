Реклама

09:13, 8 декабря 2025Мир

В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

Politico: Трампа не слишком волнуют детали мирного соглашения по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президента США Дональда Трампа «не слишком волнуют» детали возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Трамп хочет мирных соглашений и хочет получить за это признание. Детали его не особо волнуют», — заявил изданию экс-чиновник администрации американского лидера.

По его словам, большинство решений президента США по Украине принимаются быстро и без длительных обсуждений.

Ранее экс-советник госсекретаря США Ричард Хаасс раскритиковал подход Трампа к урегулированию украинского конфликта. По его словам, ведение переговоров несколькими людьми независимо друг от друга является «опасным» решением, и американскому президенту следовало бы назначить одного представителя для коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.

