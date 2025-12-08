В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

Politico: Трампа не слишком волнуют детали мирного соглашения по Украине

Президента США Дональда Трампа «не слишком волнуют» детали возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Трамп хочет мирных соглашений и хочет получить за это признание. Детали его не особо волнуют», — заявил изданию экс-чиновник администрации американского лидера.

По его словам, большинство решений президента США по Украине принимаются быстро и без длительных обсуждений.

Ранее экс-советник госсекретаря США Ричард Хаасс раскритиковал подход Трампа к урегулированию украинского конфликта. По его словам, ведение переговоров несколькими людьми независимо друг от друга является «опасным» решением, и американскому президенту следовало бы назначить одного представителя для коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.