В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

Президента США Дональда Трампа «не слишком волнуют» детали возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Трамп хочет мирных соглашений и хочет получить за это признание. Детали его не особо волнуют», — заявил изданию экс-чиновник администрации американского лидера.
По его словам, большинство решений президента США по Украине принимаются быстро и без длительных обсуждений.
Ранее экс-советник госсекретаря США Ричард Хаасс раскритиковал подход Трампа к урегулированию украинского конфликта. По его словам, ведение переговоров несколькими людьми независимо друг от друга является «опасным» решением, и американскому президенту следовало бы назначить одного представителя для коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.