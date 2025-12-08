В Волгограде после налета беспилотников открыли пункт временного размещения

В школе Волгограда организовали ПВР после атаки беспилотника ВСУ

В Волгограде для жителей двух многоквартирных домов, вблизи которых упали обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), организовали пункт временного размещения (ПВР) на территории школы №3. Об этом сообщила администрация Волгограда в Telegram-канале.

В мэрии отметили, что для доставки людей к ПВР задействованы автобусы муниципального предприятия. В местах организованы спальные места и обеспечено горячее питание.

Уточняется, что в Тракторозаводском районе Волгограда в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировано падение обломков на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 67 дронов ВСУ, из них девять беспилотников уничтожили над территорией Волгоградской области.