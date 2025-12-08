Реклама

В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут мобилизовать еще минимум полмиллиона человек. Такое заявление сделал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Я думаю, минимум полмиллиона человек на Украине еще могут мобилизовать. Это очень много», — подчеркнул он.

Так Попов ответил на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о необходимости увеличить обороноспособность Украины.

Ранее в словах Сырского увидели намек на усиление мобилизации. «Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди», — подчеркнул главком.

