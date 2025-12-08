Вдова военкора Бентли получит 5 млн рублей от осужденных за убийство

Донецкий гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск вдовы военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас, которого запытали в Донецке в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина получит компенсацию морального вреда от осужденных в размере пяти миллионов рублей.

Четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Вансяцкий, Владимир Бажин, Андрей Иорданов и Владислав Агальцев получили за расправу над журналистом от 1,5 до 12 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а один — в колонии-поселении.

Вансяцкий признал вину в превышении должностных полномочий, Бажин частично признал вину в укрывательстве особо тяжкого преступления. Остальные подсудимые заявили о невиновности. Также они отвергают обвинение по статье о надругательстве над телом.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории, в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.