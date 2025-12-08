Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 8 декабря 2025Силовые структуры

Вдове определили компенсацию за жизнь запытанного военкора Бентли

Вдова военкора Бентли получит 5 млн рублей от осужденных за убийство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Донецкий гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск вдовы военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас, которого запытали в Донецке в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина получит компенсацию морального вреда от осужденных в размере пяти миллионов рублей.

Четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Вансяцкий, Владимир Бажин, Андрей Иорданов и Владислав Агальцев получили за расправу над журналистом от 1,5 до 12 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а один — в колонии-поселении.

Вансяцкий признал вину в превышении должностных полномочий, Бажин частично признал вину в укрывательстве особо тяжкого преступления. Остальные подсудимые заявили о невиновности. Также они отвергают обвинение по статье о надругательстве над телом.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории, в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В Wildberries отреагировали на заявление о продаже поддельной одежды

    Суд наказал ворвавшегося в студию российской радиостанции иностранца

    У Долиной нашли симптомы депрессии

    Россиянам назвали защищающие от запоров продукты на новогоднем столе

    Названы два инициатора возможной войны Европы с Россией

    В НАТО раскрыли подробности предстоящей встречи с Зеленским

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok