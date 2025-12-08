Владельцы российской сети ювелирных магазинов задумали ее продать

«Коммерсантъ»: Владельцы ювелирной сети «Адамас» планируют продать бизнес

Владельцы российской сети ювелирных магазинов «Адамас» могут продать свой бизнес за 3-5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», по данным которого основным претендентом на покупку актива является MIUZ Diamonds.

Сеть «Адамас» была создана в 1993 году, и сейчас под указанной вывеской работают более 200 магазинов в 80 городах России. Бизнес компании, которую задумали продать, «заметно дисконтирован из-за череды банкротств дочерних структур», хотя она и сохраняет серьезные позиции в распространении ювелирных изделий, отмечают побеседовавшие с изданием эксперты. Согласно приведенным в публикации материалам, общая сумма требований к структурам «Адамаса» в рамках арбитражных дел составляет 400 миллионов рублей.

По информации собеседников журналистов, доля рынка «Адамаса» достигает двух процентов, MIUZ — пяти процентов. Для последней, указал управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, приобретение конкурента позволит быстро и недорого провести экспансию в регионы, поскольку, добавляет гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев, позиции МIUZ традиционно сильны в производстве, а у «Адамаса» есть налаженные каналы сбыта.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне увеличили траты на ювелирные украшения на 25,6 процента, доведя их до 459,4 миллиарда рублей. Средний чек при этом вырос на 19 процентов — до девяти тысяч рублей.