Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 8 декабря 2025Экономика

Владельцы российской сети ювелирных магазинов задумали ее продать

«Коммерсантъ»: Владельцы ювелирной сети «Адамас» планируют продать бизнес
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Владельцы российской сети ювелирных магазинов «Адамас» могут продать свой бизнес за 3-5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», по данным которого основным претендентом на покупку актива является MIUZ Diamonds.

Сеть «Адамас» была создана в 1993 году, и сейчас под указанной вывеской работают более 200 магазинов в 80 городах России. Бизнес компании, которую задумали продать, «заметно дисконтирован из-за череды банкротств дочерних структур», хотя она и сохраняет серьезные позиции в распространении ювелирных изделий, отмечают побеседовавшие с изданием эксперты. Согласно приведенным в публикации материалам, общая сумма требований к структурам «Адамаса» в рамках арбитражных дел составляет 400 миллионов рублей.

По информации собеседников журналистов, доля рынка «Адамаса» достигает двух процентов, MIUZ — пяти процентов. Для последней, указал управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, приобретение конкурента позволит быстро и недорого провести экспансию в регионы, поскольку, добавляет гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев, позиции МIUZ традиционно сильны в производстве, а у «Адамаса» есть налаженные каналы сбыта.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне увеличили траты на ювелирные украшения на 25,6 процента, доведя их до 459,4 миллиарда рублей. Средний чек при этом вырос на 19 процентов — до девяти тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

    Названы изменившие мир технологии СССР

    На Украине заявили о тупике в переговорах с США

    ВККС приняла решение относительно пятерых обвиняемых в коррупции российских судей

    Маск сделал резкое заявление о ЕС

    Женщина поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила

    Владельцы российской сети ювелирных магазинов задумали ее продать

    Оппозиция Украины после отставки Ермака захотела сбросить еще одну политическую силу

    Россиян предупредили об опасных гирляндах

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok