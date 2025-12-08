Власти российского региона отреагировали на угрозу выселения беженцев из зоны СВО

Правительство Липецкой области заявило, что беженцев без жилья не выселят из ПВР

В правительстве Липецкой области заявили, что условия проживания беженцев из Луганской народной республики (ЛНР), а также из Харьковской области в пунктах временного размещения (ПВР) остаются прежними. Так власти прокомментировали сообщения о жалобах постояльцев ПВР, развернутого на базе санатория «Клен» под Липецком. Их ответ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сейчас в области начали адресную работу только с теми семьями, у которых в Мариуполе или Володарском районе Донецкой народной республики уже восстановлено и оформлено жилье либо выплачены средства на его приобретение, заявили в правительстве региона. В комментарии отметили, что для них регион организует сопровождение переезда в собственные квартиры.

Для остальных граждан, чье жилье еще не восстановлено или отсутствует, условия проживания в пунктах временного размещения сохраняются. Никаких решений о прекращении поддержки таких людей не принималось и не планируется правительство Липецкой области

«Липецкая область с 2022 года приняла более 2,5 тысячи человек из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На содержание пунктов временного размещения и питание людей уже направлено 977 миллионов рублей», — сообщили в правительстве.

При этом ситуацию в санатории «Клен» в правительстве не прокомментировали.

Ранее стало известно, что под Липецком десятки беженцев из ДНР и ЛНР, а также из Харьковской области выселяют из пункта временного размещения, который был развернут на базе санатория «Клен». Как сообщила «Ленте.ру» одна из постояльцев ПВР уроженка ЛНР Ирина, администратор предложила им ехать обратно в неотапливаемые квартиры и разбитые дома.