15:26, 8 декабря 2025Мир

Во Франции назвали разгромом заявление Трампа о Зеленском

Филиппо: Трамп разгромил Зелинского, рассказав, что тот не читал мирный план США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп разгромил украинского лидера Владимира Зеленского, уличив его в том, что он не читал новый американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х заявил лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Да, подталкиваемый евроястребами, которые хотят войны с Россией любой ценой, Зеленский пренебрегает мирным планом: это неприемлемо и безответственно!» — добавил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Он подчеркнул, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.

Также Трамп признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.

