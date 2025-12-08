Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:31, 8 декабря 2025Ценности

Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

Возлюбленная экс-главы МИД Украины Кулебы станцевала в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Возлюбленная экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы бизнесвумен Светлана Павелецкая в откровенном образе станцевала на концерте украинского певца Monatikа (полное имя — Дмитрий Монатик). Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Очевидец запечатлел сидящую в концертном зале пару. 44-летний чиновник для выхода в свет выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Материалы по теме:
Джей Ло и платье за 27 миллионов: как выглядит свадьба за миллиард рублей, которую российский олигарх устроил сыну
Джей Ло и платье за 27 миллионов:как выглядит свадьба за миллиард рублей, которую российский олигарх устроил сыну
18 сентября 2022
Русский вундеркинд и сербская Анджелина Джоли. Что творилось на свадьбе российского миллиардера за 30 миллионов долларов?
Русский вундеркинд и сербская Анджелина Джоли.Что творилось на свадьбе российского миллиардера за 30 миллионов долларов?
1 ноября 2022

В свою очередь, его избранница предпочла черное вечернее платье с глубоким декольте. При этом стилисты собрали светлые волосы Павелецкой в пучок, а визажисты нанесли макияж.

Ранее в декабре Кэти Перри надела мини-юбку и в сопровождении Трюдо встретилась с экс-премьером Японии. 41-летняя артистка и ее избранник во время поездки в Японию пообедали с Кисидой и его супругой, а также устроили фотосессию у рождественской ели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыты итоги встречи Зеленского с Макроном, Стармером и Мерцем

    В США оценили важность скорости для современных истребителей

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok