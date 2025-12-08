Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

Возлюбленная экс-главы МИД Украины Кулебы станцевала в откровенном платье

Возлюбленная экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы бизнесвумен Светлана Павелецкая в откровенном образе станцевала на концерте украинского певца Monatikа (полное имя — Дмитрий Монатик). Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Очевидец запечатлел сидящую в концертном зале пару. 44-летний чиновник для выхода в свет выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

В свою очередь, его избранница предпочла черное вечернее платье с глубоким декольте. При этом стилисты собрали светлые волосы Павелецкой в пучок, а визажисты нанесли макияж.

Ранее в декабре Кэти Перри надела мини-юбку и в сопровождении Трюдо встретилась с экс-премьером Японии. 41-летняя артистка и ее избранник во время поездки в Японию пообедали с Кисидой и его супругой, а также устроили фотосессию у рождественской ели.