Возвращение морского порта в собственность России объяснили незаконными действиями в 90-х

Суд:Туапсинский порт выбыл в 1996-м из собственности РФ из-за кабального кредита

Туапсинский морской коммерческий порт, имеющий стратегическое значение для безопасности государства, который решено было вернуть РФ, в 1996 году незаконно выбыл из госсобственности на основании кабального кредитного договора. Об этом со ссылкой на мотивировочную часть принятого в ноябре решения Арбитражного суда Краснодарского края сообщает ТАСС.

Инстанция объяснила, что предприятие, которое с 2014 года находилось под управлением иностранных инвесторов, ранее вместе с тремя гектарами земли, глубоководным причалом, производственной базой и другими объектами принадлежало рыболовецкому колхозу «Родина» и одноименному государственному рыбозаводу, экс-руководство которого в конце 1994 года «с целью незаконного вывода государственного имущества» заключило с Южно-Черноморским коммерческим банком кабальный кредитный договор.

«Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитору передан имущественный комплекс предприятия», — констатировали в связи с этим в суде.

В сентябре стало известно о задержании владельца порта Шахлара Новрузова, которого обвиняют в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей.