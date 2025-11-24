Силовые структуры
Суд вернул России стратегический морской порт

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Арбитражный суд Краснодарского края обратил в доход государства морской порт Туапсе (ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» ТМКП), об этом сообщает РИА Новости.

Решение удовлетворило иск Генеральной прокуратуры о возврате стратегического порта. Государству также переданы активы предприятия порта и активы, связанные с Шахларом Новрузовым.

Суд признал недействительной сделку и договор купли-продажи между Новрузовым и Басиным О.Е., а также компанией «Вониксель Лимитед» в отношении ста процентов долей в уставном капитале ТМКП.

«Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100 процентов долей в уставном капитале ООО "ТМКП"», — говорится в решение судьи. Аналогичное решение принято в отношении ООО «Предприятие ТМКП».

Официальный владелец перегрузочного терминала Туапсинского порта Шахлар Новрузов был задержан 1 сентября по обвинению в попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей. Предприниматель является одним из самых заметных представителей диаспоры Азербайджана на Кубани.

