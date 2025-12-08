Задержанная родственница пресс-секретаря Белого дома вышла на связь

WP: Родственница пресс-секретаря Белого дома Левитт прокомментировала задержание

33-летняя уроженка Бразилии Бруна Кэролайн Феррейра, которая является матерью племянника пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на новости о том, что ее задержала иммиграционная и таможенная полиция США. Ее слова приводит издание The Washington Post.

Женщина, находясь в центре заключения в Луизиане, раскрыла все способы, которые, по ее словам, она использовала для поддержания дружеских отношений с семьей официального представителя администрации США, поскольку у нее есть общий ребенок с братом Левитт.

Иммигрантка бразильского происхождения выбрала Левитт в качестве крестной матери своего сына. Этой весной она одобрила поездку чада на пасхальную охоту за яйцами, запланированную в Белом доме. Кроме того, согласно ее утверждениям, она «свернула горы», чтобы побывать на свадьбе родственницы в январе.

Собеседница издания заявила, что для нее нахождение в оранжевой тюремной форме в ожидании вероятной депортации оскорбительно. Уточняется, что Феррейра провела большую часть жизни в Америке, в то время как Белый дом «выставляет ее преступницей».

«Я совершила ошибку, доверившись… Зачем они создают такую ​​историю, я не могу себе представить», — добавила женщина в беседе с газетой.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Бруну Кэролайн Феррейру задержали 12 ноября недалеко от Бостона. Инцидент с иммигранткой в преддверии Дня благодарения привлек внимание всей страны из-за ее связи с пресс-секретарем Белого дома, вызвав вопросы о причинах ее преследования. Уроженку Бразилии арестовали за незаконное пребывание в США, что классифицируется как гражданское правонарушение, поскольку ее виза просрочилась еще в детстве.

