Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:41, 8 декабря 2025Мир

Задержанная родственница пресс-секретаря Белого дома вышла на связь

WP: Родственница пресс-секретаря Белого дома Левитт прокомментировала задержание
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

33-летняя уроженка Бразилии Бруна Кэролайн Феррейра, которая является матерью племянника пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на новости о том, что ее задержала иммиграционная и таможенная полиция США. Ее слова приводит издание The Washington Post.

Женщина, находясь в центре заключения в Луизиане, раскрыла все способы, которые, по ее словам, она использовала для поддержания дружеских отношений с семьей официального представителя администрации США, поскольку у нее есть общий ребенок с братом Левитт.

Иммигрантка бразильского происхождения выбрала Левитт в качестве крестной матери своего сына. Этой весной она одобрила поездку чада на пасхальную охоту за яйцами, запланированную в Белом доме. Кроме того, согласно ее утверждениям, она «свернула горы», чтобы побывать на свадьбе родственницы в январе.

Собеседница издания заявила, что для нее нахождение в оранжевой тюремной форме в ожидании вероятной депортации оскорбительно. Уточняется, что Феррейра провела большую часть жизни в Америке, в то время как Белый дом «выставляет ее преступницей».

«Я совершила ошибку, доверившись… Зачем они создают такую ​​историю, я не могу себе представить», — добавила женщина в беседе с газетой.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Бруну Кэролайн Феррейру задержали 12 ноября недалеко от Бостона. Инцидент с иммигранткой в преддверии Дня благодарения привлек внимание всей страны из-за ее связи с пресс-секретарем Белого дома, вызвав вопросы о причинах ее преследования. Уроженку Бразилии арестовали за незаконное пребывание в США, что классифицируется как гражданское правонарушение, поскольку ее виза просрочилась еще в детстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    Штурмовики вынудили бойцов ВСУ сбежать с поля боя

    Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

    В России одобрили прием на работу матерей без испытательного срока

    Девушка попыталась избавиться от запаха пота и спровоцировала гигиеническую катастрофу

    Держащих триколор российских бойцов в освобожденном Ровном сняли на видео

    Заявившему о готовности пойти на фронт Кулебе припомнили высказывание о ВСУ

    Задержанная родственница пресс-секретаря Белого дома вышла на связь

    Россиянка описала магазины в США фразой «продают почти просрочку»

    В Раде высмеяли Зеленского из-за вскрывшейся подробности о мирном плане США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok