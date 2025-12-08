Реклама

Зеленский и Залужный встретились

Зеленский прилетел в Лондон и встретился с Залужным
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон и встретился с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и послом страны в Великобритании Валерием Залужным. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский уже прибыл в Лондон, где его встретил экс-главком, а ныне посол в Великобритании Залужный», — говорится в сообщении. Представитель Киева в Лондоне встречал украинского лидера у трапа самолета. Они пожали друг другу руки.

Sky News уточняет, что Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Соединенного королевства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее Зеленский в телефонном интервью Bloomberg рассказал, что согласия по статусу Донбасса на переговорах с США пока нет. Он уточнил, что общей позиции у Москвы, Киева и Вашингтона по территориальному вопросу нет.

