22:25, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал поражение России невыгодным для Китая

Зеленский: Китаю невыгодна слабая и проигравшая Россия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поражение России невыгодным для Китая. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Сегодня Китаю невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ. Потому что, если Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идет продолжение войны», — отметил он. По словам украинского лидера, Китай не поддерживает Россию оружием, но точно не способствует завершению конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности Украины. Он подчеркнул, что Пекин не помогал Киеву с самого начала, особенно в те моменты, когда «страна действительно нуждалась в помощи».

В мае Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии». Такое заявление Киев сделал из-за участия почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде Победы на Красной площади в Москве.

