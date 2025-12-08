Реклама

23:11, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Брюссель

Зеленский прибыл в Брюссель и планирует встретиться с Рютте и фон дер Ляйен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Украинский лидер планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также провести совместные переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский заявил, что Украина согласовала с Францией, Великобританией и Германией общую позицию по значимости гарантий безопасности. Переговоры прошли в британской столице.

В субботу, 6 декабря, прошли переговоры президента Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

