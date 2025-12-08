Зеленский заявил об ожиданиях от Европы

Зеленский: Украина рассчитывает получить репарационный кредит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить так называемый репарационный кредит. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Средства — это решение Еврокомиссии. Мы рассчитываем на эти деньги, но все зависит от Европы. Я уверен, что этот вопрос будет решен», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее в Бельгии заявили, что предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита из замороженных активов России не снимает опасений страны по этой инициативе.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза.